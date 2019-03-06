В Барнауле проверят отремонтированные в прошлые годы дороги

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-06T13:41:19+03:00

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В краевом центре проверят, как сохранились дороги, которые были отремонтированы в 2017 и 2018 годах по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

В целом специалисты отмечают, что состояние отремонтированных участков хорошее. Но если вдруг комиссия найдет какие-то дефекты, то их будут устранять либо подрядчики за счет собственных средств, либо работы проведут в рамках текущего содержания дорог, пишет «АиФ» - Алтай» со ссылкой на администрацию города.

Работы по проекту продолжат и в этом году. Причем они станут более масштабными. В целом к 2024-му году в Барнауле улучшат качество более 85-ти процентов дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU