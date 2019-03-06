2019-03-06T12:49:06+03:00
Общество

Алтайские актеры пошли работать на завод

Они спели гимн России фотосепаратору и исполнили отрывок из мюзикла [видео]
Дарья САВЕНКО
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Алтайские актеры пошли работать на заводАлтайские актеры пошли работать на заводФото: Олег УКЛАДОВ
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Актеры Алтайского музыкального театра сменили привычные декорации на заводские цеха. Сделали они это исключительно ради зрителей, для которых на следующей неделе пройдет премьера мюзикла «Шоу начинается!»

На сцене театра представят историю четырех заводчан, которые вмиг остались без работы. Сначала парни собирались на площади, требуя вернуть им работу, а потом решили двигаться дальше. Михаил, Сергей, Лев и Энтони отправляются на поиски нового источника заработка. Однажды кому-то из них попадается на глаза реклама мужского стриптиза, и друзья решают пойти ва-банк: создать свое собственное шоу для женщин. В театре подчеркивают, что «Шоу начинается!» - это история о вере в себя и в свой путь!

Алтайские актеры пошли работать на завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры пошли работать на заводФото: Олег УКЛАДОВ

Для того чтобы вжиться в образы заводских работяг, артисты отправились на предприятие, которое занимается производством фотосепараторов и оптических сортировщиков. Во время прогулки по заводским цехам актеры Михаил Лямин, Насими Нариманов, Сергей Автоманов, Михаил Басов, Виталий Селюков и Владимир Давыдов узнали, каким образом работают фотосепараторы и насколько они важны в производстве. Как истинные актеры они даже спели гимн России во время этого трудоемкого процесса. Что интересно, музыка звучала из фотосепаратора - на приборе есть возможность выбирать и слушать мелодии.

Актеры спели гимн фотосепаратору.Видео Олега Укладова

Также парни поучаствовали в слесарной операции по подготовке к сборке вибропитателя. Напоследок артисты показали сотрудникам настоящий эксклюзив – исполнили отрывок из мюзикла «Шоу начинается!».

Премьера спектакля пройдет 15,16 и 17 марта в Алтайском музыкальном театре. Цена билета 400-800 рублей. Купить билет на мужской мюзикл для женщин можно в кассе театра или на его официальном сайте. Премьера обещает быть жаркой.

Алтайские актеры пошли работать на завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры пошли работать на заводФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры пошли работать на завод Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры пошли работать на заводФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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