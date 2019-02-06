Барнаульские артисты 6 февраля устроят «Забастовку»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-06T09:13:15+03:00

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Артисты алтайского театра музкомедии сегодня, 6 февраля, устроят «Забастовку» на Нулевом километра Барнаула.

Правда, это будет не настоящая забастовка, а акция, приуроченная к премьере мюзикла «Шоу начинается!», сообщает издание «АиФ» - Алтай». По сюжету, главные герои мюзикла – заводчане Сергей, Михаил, Энтони и Лев в одночасье теряют работу. Вместе с другими вынужденными безработными они выходят на митинг с требованием вернуть им рабочие места. Но все это бесполезно. В итоге молодым людям приходится искать другой способ заработка. От своих жен мужчины узнают, что у дам огромный интерес вызывает мужской стриптиз. А почему бы не попробовать себя на этом поприще?

В перфомансе примут участие актеры, исполняющие главные роли. Они озвучат свои требования и с группой поддержки направятся от Нулевого километра в сторону театра.

А первые показы спектакля состоятся 15, 16 и 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU