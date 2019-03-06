В Алтайском крае семья с двумя детьми отравилась угарным газом
В минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано отравление угарным газом целой семьи, в том числе двух детей.
Как рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, ЧП произошло в Локтевском районе. Семья из четверых человек, в том числе два ребенка, отравилась угарным газом. Все пострадавшие были госпитализированы.
- Как и в других случаях, в доме не было открытого горения, задымления, не было никаких внешних признаков возможной беды, - говорят в ведомстве.
Как и в случаях, произошедших ранее, в этом доме использовали в качестве отопления печь. Пока что для Алтайского края это актуальная тема – газ есть не во всех населенных пунктах, а электрические обогреватели не слишком экономичны.
Специалисты говорят, что угарный газ для организма – сильнейший яд. Однако стоит обратить внимание на то, что газ может образоваться только в помещении с печным отоплением.
- Окись углерода образуется при неполном сгорании любого топлива: газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значения. Различна лишь степень риска, - добавляют в МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU