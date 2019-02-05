«Желаем не сгореть»: семья бийчан после пожелания чиновников отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-05T09:23:11+03:00

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Старый деревянный двухэтажный дом № 27 в переулке Партизанском (район лесозавода) признан аварийным. Но в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья не попал. В 2018 году во время одного из визитов в бийскую администрацию жильцы услышали: «Желаем не сгореть за зиму». Чиновники как в воду глядели.

В ночь с 1 на 2 февраля в одной из квартир у печки сломался дымоход, и весь дым начал идти в комнаты. Ирина Ларионенко и двое ее детей отравились угарным газом. «Скорая» отвезла семью в больницу. Трехлетний сын женщины отделался слабым отравлением, а вот шестилетняя дочка угодила в реанимацию. Сейчас она лежит в палате вместе с мамой, до сих пор дышит кислородом и ей ставят антибиотики. Выпишут пострадавших после результатов анализов.

Но самое страшное, что возвращаться им придется опять в тот же смертельно опасный аварийный дом, потому что идти больше не куда. Очередная встреча жильцов с представителями администрации назначена на 15 февраля, сообщает "Бийский рабочий".

Между тем, следствие проводит по факту доследственную проверку.

- Жители неоднократно обращались в администрацию города с жалобами на опасные условия проживания, однако никаких мер предпринято не было. В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за состоянием аварийного фонда и переселением, - сообщили в Следственном управлении СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU