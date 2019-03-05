2019-03-05T16:28:44+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались учительницей, которая не помогла ученику

Инцидент произошел в одной из школ Барнаула
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Доследственную проверку начали следователи после сообщения в СМИ о том, что учительница барнаульской школы №106 не помогла ученику, который порвал связки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 4 марта ученик второго класса повредил ногу. Несмотря на то, что ребенок пожаловался учителю на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику, и ребенок до конца уроков был вынужден оставаться в школе. После уроков второклассник смог добраться до дома только благодаря маме одной из его одноклассниц, которую он встретил случайно.

По словам одной из мам, учитель отказывается комментировать этот инцидент и снимает с себя ответственность. Родители ребенка уже попросили директора школы разобраться в ситуации. Однако теперь этим заинтересовались и следователи. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям педагога. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Барнаула хотела купить лодочный мотор, но потеряла 40 тысяч рублей
Аэропорт Барнаула с конца мая открывает авиасообщение с Сургутом
Барнаульская учительница проигнорировала травму второклассника
Два переулка в Барнауле частично перекроют для строительства теплосети
Четыре электрички отменят 8 марта в Алтайском крае
ОРВИ и грипп отступают: В Алтайском крае сняли карантин
В Алтайском крае закрыли две ледовые переправы
В Алтайском крае идет активная фаза строительства поселка для сотрудников деревообрабатывающего комбината
Нива выехала на Телецкое озеро и провалилась под лед
В 2019 году численность клещей в Алтайском крае возрастет в разы
ВТБ в рамках госпрограмм заключил соглашений на 2,4 млрд рублей с предприятиями Алтайского края
Выставка «Аз.Арт. Сибирь – 2019» открывается 14 марта в Барнауле
Команды, которые прошли в новый сезон лиги КВН-Алтай
Сибирская генерирующая компания ответила на вопросы жителей Алтайского края
Маршрутка №78 столкнулась с грузовиком в Барнауле
В Рубцовске рухнул главный канализационный коллектор
Школьников приглашают принять участие в соревнованиях «AltaySchoolCTF – 2019»
Житель Алтайского края через соцсети развратил 13 девочек
В Алтайском крае зафиксировали первый случай заболевания корью
Алтайские спасатели предупредили об ухудшении погоды
Часть жителей Барнаула осталась без света из-за падения ледяной глыбы
Алтайская лыжница завоевала вторую бронзу на Универсиаде
Снежная глыба упала на крышу дорогой иномарки в центре Барнаула