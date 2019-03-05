Следователи заинтересовались учительницей, которая не помогла ученику

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-05T16:28:44+03:00

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Доследственную проверку начали следователи после сообщения в СМИ о том, что учительница барнаульской школы №106 не помогла ученику, который порвал связки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 4 марта ученик второго класса повредил ногу. Несмотря на то, что ребенок пожаловался учителю на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику, и ребенок до конца уроков был вынужден оставаться в школе. После уроков второклассник смог добраться до дома только благодаря маме одной из его одноклассниц, которую он встретил случайно.

По словам одной из мам, учитель отказывается комментировать этот инцидент и снимает с себя ответственность. Родители ребенка уже попросили директора школы разобраться в ситуации. Однако теперь этим заинтересовались и следователи. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям педагога. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU