2019-03-05T13:47:56+03:00
Происшествия

Барнаульская учительница проигнорировала травму второклассника

Юлия ЕВГРАФОВА
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На днях ученик второго класса школы №106 порвал связки правой ноги. Неприятный инцидент произошел на перемене. Когда мальчик проходил по коридору, один из учеников подставил ему подножку, школьник упал. Вдобавок ко всему, на него свалился другой ученик.

Травмированный школьник пожаловался на сильную боль учителю, но та никак не отреагировала на это. Более того, она не отправила мальчика к медикам и не отпустила домой. После уроков второклассник смог добраться до дома только благодаря маме одной из его одноклассниц, которую он встретил случайно.

По словам одной из мам, учитель отказывается комментировать этот инцидент и снимает с себя ответственность. Родители ребенка уже попросили директора школы разобраться в ситуации, сообщает издание Политсиб.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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