2019-03-05T09:22:23+03:00
Происшествия

Нива выехала на Телецкое озеро и провалилась под лед

Один человек не смог выбраться из воды
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Выбраться из воды смог только один человек. Второй утонул.Выбраться из воды смог только один человек. Второй утонул.Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Трагедией закончился для двух жителей села Иогач выезд на Телецкое озеро на Ниве. Сообщение об этом поступило спасателям 3 марта в 23:20.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, поздно вечером двое мужчин решили проехать на автомобиле от Залива Колдор в сторону села Иогач по озеру. В связи с плохими погодными условиями и темным временем суток, они потеряли ориентир, автомобиль попал в трещину и провалился. Выбраться из воды смог только один человек. Второй утонул.

- Проезд по Телецкому озеру на транспорте запрещен, местные власти предпринимают все меры, чтобы предотвратить выезд техники на лед, однако, люди пренебрегают предупреждениями об опасности, - рассказали в ведомстве.

Читайте также

Паводок-2019: на Алтае семь районов находятся в режиме повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в семи районах Алтайского края из-за теплой погоды – по югу прогнозируют +8…+13 градусов и дождь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульская учительница проигнорировала травму второклассника
Два переулка в Барнауле частично перекроют для строительства теплосети
Четыре электрички отменят 8 марта в Алтайском крае
ОРВИ и грипп отступают: В Алтайском крае сняли карантин
В Алтайском крае закрыли две ледовые переправы
В Алтайском крае идет активная фаза строительства поселка для сотрудников деревообрабатывающего комбината
В 2019 году численность клещей в Алтайском крае возрастет в разы
ВТБ в рамках госпрограмм заключил соглашений на 2,4 млрд рублей с предприятиями Алтайского края
Выставка «Аз.Арт. Сибирь – 2019» открывается 14 марта в Барнауле
Команды, которые прошли в новый сезон лиги КВН-Алтай
Сибирская генерирующая компания ответила на вопросы жителей Алтайского края
Маршрутка №78 столкнулась с грузовиком в Барнауле
В Рубцовске рухнул главный канализационный коллектор
Школьников приглашают принять участие в соревнованиях «AltaySchoolCTF – 2019»
Житель Алтайского края через соцсети развратил 13 девочек
В Алтайском крае зафиксировали первый случай заболевания корью
Алтайские спасатели предупредили об ухудшении погоды
Часть жителей Барнаула осталась без света из-за падения ледяной глыбы
Алтайская лыжница завоевала вторую бронзу на Универсиаде
Снежная глыба упала на крышу дорогой иномарки в центре Барнаула