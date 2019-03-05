Нива выехала на Телецкое озеро и провалилась под лед

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-05T09:22:23+03:00

Выбраться из воды смог только один человек. Второй утонул. Фото: предоставлено пресс-службой

Один человек не смог выбраться из воды

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Трагедией закончился для двух жителей села Иогач выезд на Телецкое озеро на Ниве. Сообщение об этом поступило спасателям 3 марта в 23:20.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, поздно вечером двое мужчин решили проехать на автомобиле от Залива Колдор в сторону села Иогач по озеру. В связи с плохими погодными условиями и темным временем суток, они потеряли ориентир, автомобиль попал в трещину и провалился. Выбраться из воды смог только один человек. Второй утонул.

- Проезд по Телецкому озеру на транспорте запрещен, местные власти предпринимают все меры, чтобы предотвратить выезд техники на лед, однако, люди пренебрегают предупреждениями об опасности, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU