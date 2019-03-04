2019-03-04T15:02:48+03:00
Спорт

Алтайская лыжница завоевала вторую бронзу на Универсиаде

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайская лыжница завоевала вторую бронзу на Универсиаде Фото: Федерация лыжных гонок РоссииАлтайская лыжница завоевала вторую бронзу на Универсиаде Фото: Федерация лыжных гонок России
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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко вновь стала медалисткой Всемирной зимней универсиады. Как и днем ранее, спортсменке удалось завоевать бронзовую награду.

Как сообщает «Алтайский спорт», на этот раз Яна Кирпиченко выступала в пятикилометровой гонке преследования. Больше половины дистанции три российские лыжницы прошли практически вровень, не давая соперницам ни малейшего шанса вклиниться в борьбу за медали. Только после отсечки 4,2 километра Алиса Жамбалова и Екатерина Смирнова сделали ускорение, которое алтайская лыжница поддержать не смогла. В итоге девушки заняли места на подиуме точно в таком же порядке, как они уходили на дистанцию.

Яна Кирпиченко проиграла победительнице 9 секунд.

На текущий момент безоговорочным лидером общего медального зачета Универсиады является сборная России. В активе наших спортсменов 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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