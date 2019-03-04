В Барнауле частично отключат водоснабжение из-за плановых работ

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-04T10:03:14+03:00

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Жителей Барнаула предупредили о временном ограничении водоснабжения из-за плановых работ на сетях.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, 5 марта специалисты барнаульского водоканала будут проводить работы по двум адресам.

На улице Попова, 46 будет проводиться переврезка водопровода. В связи с этим с 9.30 до 18.00 будет ограничено водоснабжение на улице Попова в жилых домах №42 и №46.

Также специалисты водоканала займутся переврезкой водопровода по адресу: проезд Гужтранспортный, 8. Здесь водоснабжение ограничат с 10.00 до 18.00.

Горожане могут оставить заявку на подвоз воды по телефону: 28-22-00. Более подробную информацию о плановых работах барнаульского водоканала можно узнать на сайте предприятия в разделе «Отключения».

Напомним, что в минувшую субботу, 2 марта, в Барнауле произошла очередная авария на водопроводных сетях.

Из-за аварии в зоне отключения оказалась часть Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов.

ИСТОЧНИК KP.RU