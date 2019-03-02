2019-03-02T15:48:52+03:00
Происшествия

Повреждение водопровода на Павловском тракте устранено

Анна СЕМИНА
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В Барнауле произошло повреждение на водопроводе на Павловском тракте, 6. В данный момент завершается восстановление водоснабжения.

Весь день аварийная бригада устраняла повреждение водопровода диаметром 600 миллиметров. В итоге около четырех часов оно было локализовано. Из-за аварии в зоне отключения оказалась часть Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов. В общей сложности - 150 домов частного сектора и пять административных зданий. На время проведения работ часть из них удалось переподключить. В итоге отключенными от сети остались 30 частных домов и пять административных зданий.

Как сообщают в администрации краевой столицы, устранять аварию завершили около четырех часов дня. Чуть позже началось заполнение системы. По состоянию на данный момент водоснабжение восстановлено практически во всех домах, попавших в зону отключения.

- Без воды остаются все те же 30 частных домов по Рыбозаводскому и Трактовому проездам и шесть административных зданий, - говорят в пресс-службе.

Продолжаются работы на водопроводе на пересечении ул. 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. По заявкам жителей водоканалом организован подвоз воды. Телефон для заявок: 282-200.

ИСТОЧНИК KP.RU

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