Стали известны подробности массового ДТП в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-04T09:14:42+03:00

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Сегодня утром, 4 марта, в Барнауле на улице Юрина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №53 и трех легковых автомобилей.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, авария случилась в районе дома №284. Столкнулись пассажирский автобус №53, автомобили Honda, Mitsubishi и «Нива». В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» оставляют свои комментарии по поводу случившейся аварии. В частности очевидцы пишут, что пострадавший в ДТП шел сам, но при этом сильно хромал.

Напомним, что накануне в Троицком районе опрокинулась на бок пассажирская "Газель". В результате этой аварии пострадали две женщины. Одной из них оказали помощь на месте ДТП, другой понадобилась госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU