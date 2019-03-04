2019-03-04T09:14:42+03:00
Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Стали известны подробности массового ДТП в БарнаулеСтали известны подробности массового ДТП в БарнаулеФото: со страницы vk.com/incident_22
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 4 марта, в Барнауле на улице Юрина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №53 и трех легковых автомобилей.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, авария случилась в районе дома №284. Столкнулись пассажирский автобус №53, автомобили Honda, Mitsubishi и «Нива». В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» оставляют свои комментарии по поводу случившейся аварии. В частности очевидцы пишут, что пострадавший в ДТП шел сам, но при этом сильно хромал.

Напомним, что накануне в Троицком районе опрокинулась на бок пассажирская "Газель". В результате этой аварии пострадали две женщины. Одной из них оказали помощь на месте ДТП, другой понадобилась госпитализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле частично отключат водоснабжение из-за плановых работ
Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Бийске
Вера Брежнева перед концертом в Барнауле провела усиленную тренировку
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
Алтайская лаборатория обнаружила опасные бактерии в сыре «Голландский брусковый»
Пассажирская «Газель» перевернулась на алтайской трассе
Свалку строительного мусора обнаружили возле "Трассы здоровья"
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах Алтайского края
«АлтайБаскет» прервал безвыигрышную серию
Семь щенков спасли от голодной смерти в Бийске
В Барнауле продают квартиру в доме, где 13 лет жил Владимир Баварин
Мошенники выдают себя за алтайских спасателей и требуют деньги и подарки
Уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае все еще превышен
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся на крышу