2019-03-04T06:42:43+03:00
Происшествия

Пассажирская «Газель» перевернулась на алтайской трассе

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пассажирская «Газель» перевернулась на алтайской трассеПассажирская «Газель» перевернулась на алтайской трассеФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
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Серьезное ДТП произошло в Троицком районе Алтайского края накануне, 3 марта. На пути к селу Боровлянка пассажирская «Газель» опрокинулась на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, за рулем «Газели» находился 57-летний водитель. Причиной опрокидывания стало то, что он «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части».

Известно, что в результате аварии получили травмы две женщины 1955 и 1957 годов рождения. Одной из них была оказана помощь на месте ДТП, вторую – госпитализировали в ЦРБ Троицкого района.

Уже сегодня, 4 марта, произошло еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса. В 9 часов утра в Барнауле на улице Юрина столкнулись автобус маршрута №53 и три легковых автомобиля – Honda, Mitsubishi и «Нива». По предварительной информации пострадал водитель «Нивы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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