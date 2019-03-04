Алтайская лаборатория обнаружила опасные бактерии в сыре «Голландский брусковый»

СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-04T06:45:27+03:00

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В начале 2019 года специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в пробе сыр «Голландский брусковый» выявили превышение норм содержания БГКП (бактерий группы кишечной палочки).

В соответствии с ГОСТом сыр «Голландский брусковый» по показателям безопасности (содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т. ч. патогенных) должен соответствовать нормам Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

БГКП - условно-патогенные микроорганизмы (более 100 видов), которые обитают в кишечнике человека, животных и птиц. Обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и долго сохраняются в воде, почве, на предметах. Наиболее интенсивно развиваются при температуре 37 °С, но могут размножаться и при комнатной температуре. Погибают при + 60 °С за 15 минут. Большинство видов кишечной палочки безопасны. Однако некоторые типы вырабатывают опасные токсины в процессе своей жизнедеятельности (преимущественно эндотоксины), которые могут привести к возникновению отравления.

В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди. Данное заболевание протекает в виде различной тяжести энтеритов, энтероколитов в сочетании с синдромом общей интоксикации.

Для предотвращения возникновения токсикоинфекций, специалисты лаборатории предлагают производителям молока и молочной продукции проводить своевременный контроль качества своей продукции.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU