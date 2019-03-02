Аварийная бригада устраняет порыв на водопроводе
В субботу, 2 марта, в Барнауле произошел порыв на водопроводе в районе Потока.
Как сообщают в пресс-службе столичной мэрии, порыв произошел на водопроводе диаметром 200 миллиметров, расположенного в районе пересечения улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. В настоящий момент на месте аварии работают специалисты барнаульского водоканала. Выхода воды на проезжую часть не допущено.
- Без холодной воды на данный момент остались ориентировочно десять зданий. Среди них детский сад, училище, общежитие, и жилые дома. Администрация города и Водоканал приносят извинения барнаульцам за причиненные неудобства, - также говорят в администрации Барнаула.
Жители тех домов, которые попали под отключение, могут оставить заявку на подвоз питьевой воды: 28-22-00.
Напомним, буквально в минувший четверг на Потоке уже происходила авария на водопроводе. Ее устраняли до ночи. Сколько времени потребуется для восстановления в данной ситуации – не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU