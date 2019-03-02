Аварийная бригада устраняет порыв на водопроводе

СЕГОДНЯ 05:42 2019-03-02T06:34:20+03:00

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В субботу, 2 марта, в Барнауле произошел порыв на водопроводе в районе Потока.

Как сообщают в пресс-службе столичной мэрии, порыв произошел на водопроводе диаметром 200 миллиметров, расположенного в районе пересечения улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. В настоящий момент на месте аварии работают специалисты барнаульского водоканала. Выхода воды на проезжую часть не допущено.

- Без холодной воды на данный момент остались ориентировочно десять зданий. Среди них детский сад, училище, общежитие, и жилые дома. Администрация города и Водоканал приносят извинения барнаульцам за причиненные неудобства, - также говорят в администрации Барнаула.

Жители тех домов, которые попали под отключение, могут оставить заявку на подвоз питьевой воды: 28-22-00.

Напомним, буквально в минувший четверг на Потоке уже происходила авария на водопроводе. Ее устраняли до ночи. Сколько времени потребуется для восстановления в данной ситуации – не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU