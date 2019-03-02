Житель Новоалтайска отбил своей знакомой селезенку

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-02T09:37:26+03:00

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Житель города Новоалтайска пойдет под суд за то, что отбил своей знакомой селезенку.

Это произошло в декабре прошлого года. В тот день пара вместе выпивала. Внезапно под парами алкоголя возникла ссора.

- Обвиняемый пнул свою спутницу в живот, обутой в ботинок ногой, тем самым причинил ей закрытую тупую травму живота с повреждением селезенки, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Эксперты квалифицировали данное повреждение, как тяжкий вред здоровью потерпевшей по признаку опасности для жизни человека.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящий момент обвинительные заключение утверждено. Мужчина находится в ожидании суда. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU