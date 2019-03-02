2019-03-02T06:31:44+03:00
Происшествия

Алкаш избил прохожую ради денег на спиртное

Анна СЕМИНА
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Мужчина жестоко избил прохожую ради денег на алкогольМужчина жестоко избил прохожую ради денег на алкогольФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае состоялся суд над жителем Рубцовска, который ради денег на алкоголь избил случайную прохожую.

Это произошло минувшей осенью. В тот день мужчина был в гостях у своего знакомого, где они вместе выпивали. Когда алкоголь закончился, обвиняемый вышел на улицу, где заметил свою будущую жертву. Женщина же просто шла на работу.

- Он напал на нее, ударил кулаков в голову, затем повалил на землю и продолжил избивать до той поры, пока не понял, что она не сопротивляется. После чего забрал сумку, в которой были деньги (1400 рублей) и сбежал, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Деньги злоумышленник потратил на алкоголь и закуску.

На стадии предварительного следствия рубцовчанин свою вину признал и раскаялся. Его действия были квалифицированы как разбой. Суд назначил наказание, в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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