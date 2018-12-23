Алтайские каякеры шокировали жителей Мадагаскара

Алтайские каякеры побывали острове Мадагаскар в Индийском океане и за месяц буквально стали местными звездами.

Белые люди в непонятных костюмах, с веслами и лодками – для нас это привычная картина, а для жителей экзотического острова – диковинка.

Экспедиция по МадагаскаруФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для них мы были как космонавты. Когда мы стартовали на первой речке, то в ту деревню, где мы были, на нас пришла посмотреть соседняя деревня, - рассказывает каякер из Барнаула Кирилл Косогоров. – Все берега были усыпаны местными ребятами. Все хотели посмотреть, потрогать нас. Им в принципе белые люди в диковинку, а белые с лодками – это шоу. Да, рафтинг там есть, но он не особо развит и в основном только для белых туристов. Для местных он слишком дорогой.

Россияне же отправились на Мадагаскар не просто так, а с экспедицией. Кирилл Косогоров – отчаянный барнаульский каякер собрал команду из таких же любителей экстрима.

kirillkosogorov Сегодня завершился Чемпионат России по походам, а есть и такой.

- В России не так много каякеров такого же уровня, как я. Поэтому свою команду я собирал по другим городам. В нее вошли мои друзья из Кирова, Санкт-Петербурга, Москвы, - продолжает спортсмен. - Мадагаскар я выбрал потому что никогда там до этого не был. Вообще вся затея вытянула примерно в 150 тысяч рублей. Билеты, конечно же, оказались самой дорогой частью – из Москвы и обратно около 70 тысяч рублей. Туда не входил провоз лодки – это еще 180 евро. А вот жизнь на самом острове довольно дешевая. Мы жили в классном отеле с видом на океан, с ручными лемурами. При этом у нас был пятиместный номер за 1200 рублей в сутки. Сервис классный: телевизор, кондиционер, белые халаты – все как надо.

В общей сложности ребята провели на острове месяц. Из них сплавлялись 14 дней.

- Так что было несколько дней чтобы отдохнуть между реками. При этом было три полноценные экспедиции по 2,5 дня. Вообще, по тем рекам, где сплавлялись мы, плавали только один или два раза и тогда на это уходило пять дней. Мы же проходили за 2,5 дня. Да, мы очень опытные каякеры и нам такое по силам. Мы не любим подолгу рассматривать пороги. Нам нравится быстро плавать, - не без лишней скромности говорит Кирилл Косогоров.

Сам спортсмен признается, что это была его самая сложная экспедиция в жизни. Она началась 10 января и завершилась 8 февраля. Ребятам еще повезло – самые суровые зимние морозы они провели в тепле, чему безумно рады.

Экспедиция по МадагаскаруФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы прилетели на Мадагаскар через две недели после окончания сезона дождей. Воды на острове было очень много. Мы специально выбирали этот период, чтобы было интересно сплавляться. При этом пороги немного «просохли», - говорит Косогоров.

Кстати, из поездки Кириллу запомнились не только дни сплавов, но и остров в целом. Ребята побывали на океане, посетили крокодиловую ферму.

- Это было нечто! Я увидел, как за решеткой, в метре от меня ползает эта махина и пожирает цыплят. Просто огромные туши! – говорит Косогоров. – Но самое главное, что в Барнауле в то время было – 35, а у нас +35. И это было клево, - вспоминает каякер.

По итогам чемпионата России по спортивному туризму, команда Кирилла Косогорова стала бронзовым призером.

Болота и медведи

А вот алтайские мототуристы в этом году побывали с экспедицией по родным просторам. Команда из пятерых любителей двухколесного транспорта отправилась в горы. Длина их маршрута составила 2300 километров.

Экспедиция по Алтая и ТувеФото: Анна СЕМИНА

- Путь лежал по Республике Алтай и Туве – граница между Алтайскими и Саянскими горами. У нас было несколько ключевых участков. В частности это гора Монгун-Тайга, - рассказывает серебряный призер чемпионата мира по спортивному туризму Виктор Пантыкин. – Для нас это было не впервые: в 2010 году мы уже залезали на нее. Сейчас мы подъехали к ней, ребята посмотрели, и подсчитали, что на ее покорение нам надо как минимум четыре дня, а у нас был один. А второй ключевой участок пролегал вдоль реки Башкаус – это была наша главная цель. Это было первопрохождение.

Экспедиция по Алтая и ТувеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Тяжело было уже в самом начале маршрута. Особенно у истока реки Чулышман. Мотоциклы, казалось безнадежно тонули в болотах, кое-где их приходилось буквально переносить на руках. Технику же не бросишь – надо как-то идти дальше.

- Есть у Чулышмана и тропа. В основном либо конная, либо дикие звери ходят по ней. Техника в тех местах никогда не бывала. Пешеходных туристов практически не бывает, но нам парочка встретилась. Это был совершенно изнеможённые люди, которые брели из Кош-Агача уже восьмой день, - продолжает собеседник.

Экспедиция по Алтая и ТувеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Но туристы своих не бросают. Бедняжек обогрели и накормили, за что те были безмерно благодарны. А вот где-то в середине пути барнаульцы столкнулись с медведем. Это произошло во время стоянки. Пришлось запустить моторы – от громкого тарахтенья косолапый сбежал.

В среднем же команда преодолевала за день 9-12 километров. Весь путь они прошли за 18 дней.

- Были у нас и ЧП. В верховьях Чулышмана мы заблудились: навигаторы отказывались работать, карты тоже врали «по-черному». Пока ехали, уперлись в озеро, и тут-то поняли, что «попали»: устали дико, еще и снег пошел с дождем, стало холодно. А навигатор упорно показывал, что надо идти напрямик через болота два километра и в конце будет дорога. Но я понял, что ничего у нас не получится и мы двинулись по старой тропе, которую случайно обнаружили. И вышли-таки! – радуется Виктор Михайлович.

Участники экспедиции по Алтаю и ТувеФото: Анна СЕМИНА

Несмотря на все поломки, спортсмены благополучно добрались до дома. Благодаря тому, что у экспедиции была высшая, шестая, категория сложности, алтайская команда мототуристов стала обладателем Кубка России-2018.