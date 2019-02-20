Как дефицит и переизбыток кальция влияет на организм человека

СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-20T07:51:51+03:00

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В организме кальций присутствует в виде солей, которые представляют собой строительные материалы для костной ткани, зубов и ногтей. Также он крайне необходим для мышц, нервной системы и иммунитета, является веществом, снижающим и предотвращающим аллергические заболевания.

Кальций играет особую роль в процессе сокращения тканей мышц, особенно в работе сердечной мышцы. Недостаток может привести к гиперактивности нервной системы и ослаблению мышц, что, в свою очередь, способно стимулировать эпилептические припадки.

Самыми лучшими поставщиками кальция считают кисломолочные продукты, в том числе и творог. Восполнить пробел помогут орехи любого вида (50-100 грамм в день).

Избыток кальция в организме возникает из-за чрезмерного получения витамина D, а соответственно, и повышенного усвоения кальция. Также причиной может послужить передозировка медикаментов и БАДов и нарушение обмена кальция из-за проблем с центрально-нервной системой и щитовидной железой.

Признаками этого процесса являются запоры, потеря аппетита, постоянная жажда. При более продолжительном дефиците могут возникать гипертония, отложение солей элемента во всех тканях органов, и даже в эпидермисе. Возможно развитие гастрита, и даже язвы желудка по причине повышения кислотности. Повышается уровень солей в моче и развивается нефрокальциноз (отложение камней). Переизбыток может вызвать болезни сердца – брадикардию и стенокардию.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание кальция на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU