Барнаульская делегация приняла участие во Всероссийском съезде преподавателей химии

13 Февр. 07:14 2019-02-13T07:25:34+03:00

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5-7 февраля 2019 года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии. В мероприятии приняли участие преподаватели барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалов в Бийске и Рубцовске.

Как отметил ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий, такие встречи университетских ученых и представителей образовательного сообщества — это «…важный инструмент взаимодействия с коллегами на всех уровнях».

Помимо МГУ, в организации съезда участвовала Ассоциация учителей и преподавателей химии при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, Российской академии образования, Российского союза химиков, издательства «Просвещение», корпорации «Российский учебник» и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева.

- Нам впервые удалось включить в дискуссию преподавателей Средних профессиональных образовательных организаций, - отметила председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина. - Узнав об их проблемах и потребностях, мы ещё раз убедились в важности качественного химического образования на всех уровнях. Химию можно убрать из школьной программы, но не из жизни.

Автор фото: Александра Кучерова / пресс-служба химического факультета МГУ

Фонд Андрея Мельниченко, созданный по инициативе гиганта химической промышленности «Еврохим», целенаправленно поддерживает химическое образование в России.

- Знание химии необходимо каждому человеку, - подчеркнул исполнительный директор Фонда Александр Чередник. – Поэтому, помимо поддержки талантливых юных химиков за счет создания профильных химических классов и активного участия в организации Менделеевской олимпиады, например, мы в сотрудничестве с химическим факультетом МГУ серьезно работаем с учителями. Ведь каждый грамотно подготовленный преподаватель – это сотни хорошо обученных детей.

- Итогом работы, которую начали участники съезда, станет новая система подготовки специалистов-химиков, способных выполнить задачу развития российской промышленности, - подтвердил декан химического факультета МГУ Степан Калмыков. – Эту задачу можно решить, только создавая новые технологические процессы переработки сырья, изготовления новых сплавов и синтеза сложных соединений, а также производя на их основе новые вещества, материалы и изделия.

Участие делегации с Алтая во Всероссийском съезде учителей и преподавателей химии оказалось возможным, благодаря поддержке Фонда Андрея Мельниченко, компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК.

ИСТОЧНИК KP.RU