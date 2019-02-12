2019-02-12T04:01:31+03:00
Общество

В Барнауле на ремонт изношенных теплосетей направят 1 млрд рублей

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле на ремонт городских теплосетей направят 1 миллиард рублей. Об этом заявил глава краевой столицы Сергей Дугин.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, существенное увеличение объема инвестиций является результатом договоренности руководства СГК и муниципалитета. Деньги планируется выделять и вкладывать в теплосети на протяжении пяти лет.

Сергей Дугин отметил, что изношенные сети – проблема большинства муниципалитетов, в том числе Барнаула. Необходимость их модернизации, действительно, назрела.

- С учетом коммунальных аварий миллиард средств в течение пяти лет мы решили распределить на ремонт изношенных сетей, - заявил Дугин.

Напомним, на прошлой неделе коммунальные службы устраняли несколько повреждений. Самые крупные – на улице Малахова и в поселке Южный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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