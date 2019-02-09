2019-02-09T15:49:22+03:00
Происшествия

Неизвестный пытался украсть ребенка в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Неизвестный мужчина пытался похитить ребенка в Барнауле. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля.

Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул». По их словам, около пяти часов вечера в подъезде дома по адресу улица Георгия Исакова, 116а неизвестный мужчина подошел к ребенку и предложил ему денег, чтобы тот пошел с ним, но получил отказ. После этого он попытался увести его насильно. К счастью, довести задуманное до конца не удалось.

Известны и приметы злоумышленника: на вид ему около 40 лет, рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение. Во время нападения был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы.

Скрылся в сторону центральной аллеи.

- Есть сведения, что данный мужчина преставал и пытался увести и других детей в районе этого дома. Сейчас его ищет полиция, - также говорится в группе.

Напомним, несколько дней назад горожане также сообщали о попытки похищения ребенка. К счастью это оказалась ложная тревога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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