Стали известны подробности «похищения» ребенка в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-10T08:57:55+03:00

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В социальных сетях Барнаула в субботу, 9 января, появилось сообщение о похищении ребенка. Сейчас стало известно продолжение этой истории.

Напомним, в сообществе «Инцидент Барнаул» сообщалось о мужчине, который в подъезде дома по адресу улица Георгия Исакова, 116а подошел к ребенку и предложил ему денег, чтобы тот пошел с ним, но получил отказ. После этого он попытался увести его насильно.

Когда в дело вмешалась полиция, выяснилось, что никакого похищения не было.

- Заявление на мужчину написала мать ребенка из-за возникшего между ними конфликта, - сообщили в краевом управлении МВД.

Как стало известно «КП», ребенок капризничал и требовал, чтобы мать купила ему игрушку или сладости. Свидетелем сцены стал прохожий, он вмешался в конфликт и предложил дать денег на покупку, на что мать ответила отказом. Между ними возникла ссора, итогом которой стало обращение в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU