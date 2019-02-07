Сергей Боженко покинул комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-07T09:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Архитектор Сергей Боженко больше не является заместителем председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула – он покинул этот пост.

Как сообщает «Политсибру», Боженко перешел на работу в МКУ «Архитектура города Барнаула». Ранее его руководителем был назначен бывший председатель комитета Алексей Бобров. Боженко занял пост его заместителя.

В мэрии информагентству сообщили, что должность зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула занял Владимир Бутаков. Ранее он был директором МКУ «Архитектура города Барнаула», потом работал в комитете.

А в январе председателем комитета назначили Дмитрия Аристова. Он занял это пост вместо Алексея Боброва. Таким образом, непосредственно перед принятием нового генерального плана города сменилось все руководство профильного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU