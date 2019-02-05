2019-02-05T06:56:20+03:00
Общество

35 школ закрыли на карантин в Алтайском крае

Также временно по домам распустили 224 класса
Анна СЕМИНА
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Школы закрыты на карантинШколы закрыты на карантинФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по состоянию на вторник, 5 февраля, на карантин закрыты 35 школ и 68 детских садов.

Об этом сообщают в министерстве образования и науки региона. По информации ведомства, на сегодняшний день также приостановлены занятия в 224 классах 64-х школ и в 308 группах 160 детских садов.

Для того чтобы не допустить распространения эпидемии, в образовательных организациях работает ежедневный мониторинг посещаемости. По утрам учеников осматривают на признаки заболеваемости. В том случае, если в классе или, к примеру, в школе, одновременно нет более 20% детей, то ее закрывают на неделю. При этом руководителям категорически запрещено объединять группы и классы и переводить детей внутри коллектива.

Помимо этого ограничительные мероприятия распространяются и на массовые спортивные и культурные мероприятия для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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