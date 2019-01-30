Орнитологи в тревоге: в холода птицы могут погибнуть от голода

На Алтай пришли морозы под сорок. Воздух по утрам будто режет по лицу ножом. В такую погоду очень трудно птицам. Если они за день не подкрепятся чем-нибудь съестным, то могут замерзнуть.

- Сейчас пищи для пташек в лесу пока хватает, - говорит орнитолог Артем Кучер. - Снегирей, чечеток, щеглов пока в городе не видно. Да и синички в основном пока держатся за городом.

По словам Кучера, Барнаул в последние годы становится более жестким пространством для птиц.

- Эти же птахи памятливые, - говорит собеседник, - они прилетают стайками туда, где им раньше насыпали корм. Но теперь часто улетают не солоно хлебавши, кормушек для них с каждым годом становится все меньше и меньше.

По наблюдениям другого орнитолога Алексея Эбеля, сегодня много кормушек можно увидеть на «Трассе здоровья», на поселке Южном, в парках.

- А вот в городе с птицами действительно грустно, - соглашается Эбель, - как в частном секторе, так и среди многоэтажек. Барнаул в последние годы стал лысым, а птицам нужны деревья, в каменных джунглях им трудно.

На заметку

Самый универсальный корм для птиц - нежареные несоленые семечки подсолнечника. Также можно подсыпать в кормушки пшено, измельченные орехи, просо, овес. Свиристели и снегири любят сушенные ягоды рябины и боярышника, а синички лакомиться несоленым салом.