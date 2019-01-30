2019-01-30T09:59:24+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ложного минирования школ Барнаула

Письмо от неизвестных пришло и в администрацию Барнаула
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Барнаула возбудила уголовное дело из-за ложных сообщений о минировании школ и администрации города.

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, сообщения от неизвестных были отправлены на электронную почту 48 объектов в Барнауле. В тексте писем содержались заведомо ложные сведения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Читайте также

В Барнауле проверили 40 «заминированных» зданий: ничего не найдено

28 января Барнаул просто стоял на ушах. С самого утра в школы, торговые центры и даже администрацию города по электронке пришли сообщения о минировании (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульскую «Ленту» оштрафовали за недостоверную рекламу 40%-х скидок
Трамваи и автобусы поменяли маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле
На Алтае исчезнет платная рыбалка
В Алтайском крае увеличился размер пособия на второго ребенка
«Единая Россия» перейдет на новый порядок управления партией
Учительница, разбившая голову в Лондоне, возвращается в Барнаул
Пенсионер из Бийского района до смерти избил свою соседку
Алтай-Кокс сэкономил более 130 млн рублей благодаря проекту повышения эффективности
В Барнауле нагорная часть стала получать тепло от ТЭЦ-3
Барнаульский детсад №56 благодарит ТЦ «Алтай» за шефскую помощь
Специалисты радиоветлаборатории выявили в мёде токсичное вещество
Светофоры отключили на трех перекрестках в Барнауле
В Барнауле продолжают устранять крупные коммунальные аварии
Житель алтайского села поймал косулю с помощью запрещенной ловушки
Меры социальной поддержки пенсионеров могут расширить в Алтайском крае
Алтайские полицейские помогли мужчине, попавшему в беду
В Бийске три школы закрыли на карантин
Десять детсадов и четыре школы откроют в Алтайском крае в 2019 году
Алтайский край вошел в ТОП-15 регионов, популярных у туристов
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
В барнаульском ОАО «Индустриальный» изъяли документы
Лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 рейтинга Веселых и Находчивых