Уголовное дело возбудили после ложного минирования школ Барнаула
Прокуратура Барнаула возбудила уголовное дело из-за ложных сообщений о минировании школ и администрации города.
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, сообщения от неизвестных были отправлены на электронную почту 48 объектов в Барнауле. В тексте писем содержались заведомо ложные сведения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.
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28 января Барнаул просто стоял на ушах. С самого утра в школы, торговые центры и даже администрацию города по электронке пришли сообщения о минировании (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU