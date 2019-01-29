В Горном Алтае возбудили уголовное дело после пьяного скандала депутата

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-29T07:37:49+03:00

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Следственное управление СК по Республике Алтай возбудило уголовное дело в отношении зампредседателя Чемальского районного совета депутатов Юрия Корнеева. Постановление передано для согласования в республиканскую прокуратуру, об этом сообщают «Новости горного Алтая».

По предварительным данным следствия, депутат Корнеев вечером 22 декабря 2018 года в кафе «Чемальское подворье» нанес побои двум женщинам и несовершеннолетнему. Сам Юрий Корнеев настаивает на другой версии событий, утверждая, что в кафе против него была совершена провокация, и подросток сам ударил его.

Напомним, что на прошлой неделе Чемальский районный совет проголосовал за прекращение депутатских полномочий Марины Бочкаревой и Александры Механошиной. Женщины подали заявления о сложении с себя депутатского статуса, объяснив, что не могут работать рядом с Корнеевым после его пьяного скандала под новый год.

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