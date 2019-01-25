«Он вел себя, как бандит в девяностых»: на Алтае две дамы «вышли из депутатов» после пьяного скандала с коллегой

На днях Чемальский районный совет проголосовал за прекращение депутатских полномочий Марины Бочкаревой и Александры Механошиной. Они подали заявления о сложении с себя депутатского статуса. Женщины объяснили, что не могут работать рядом с заместителем председателя Юрием Корнеевым после его пьяного скандала под новый год.

Напомним, что Следственное управление СК России проводит проверку в связи с инцидентом в кафе «Чемальское подворье». По данным следствия, Корнеев повздорил с сотрудницами заведения и ударил двух женщин и подростка. Сам депутат называет случившееся «провокацией» и, в свою очередь, написал заявление на школьника.

Некрасивая история случилась 22 декабря на корпоративе народных избранников, вернее, после торжества. Депутаты уже разошлись домой, но Юрию Корнееву захотелось продолжения банкета.

Вот как рассказывает об этом певица Лариса Маркова, одна из потерпевших:

Лариса Маркова. Фото со страницы в "Одноклассниках"

- После корпоратива сотрудники кафе отдали все оставшееся спиртное депутатам. Этот Корнеев ушел со всеми, но потом вернулся, сел с компанией девушек, заказал рюмку водки себе, потом еще четыре им. Когда же его попросили рассчитаться, он нагло заявил, что платить не будет – мол, тут оставалось много выпивки с корпоратива. Девчонка в баре - официантка тоже уперлась - ей зачем платить из своего кармана? В итоге вспыхнул скандал. Я в это время с внуком собирала аппаратуру, не выдержала, вышла, сказала этому депутату, что на таких, как он, в девяностые на барахолке насмотрелась. Да, он вел себя как бандит в девяностые. Слово за слово, рукой махнул, меня ударил в плечо. Внук мой, подросток подлетел, меня защищать стал - хоть и маленький, но настоящий мужик! Но и ему досталось. Управляющую Светлану, которая это все пыталась заснять на телефон, Корнеев ударил по голове кулаком.

Сам депутат Корнеев и коллегам, и «Комсомолке» изложил свою версию событий: «Я никого пальцем не трогал. Мне полицейские отзвонились, которые просмотрели видео, там ничего нет, маты только сыплются. Я мастер спорта. Если бы я хотел их избить – отметки остались бы. Кроме того, там были женщины, я за свои 60 лет только с мужиками дрался. Это ниже моего достоинства».

Марина Бочкарева, начальник соцзащиты, свое решение о сложение полномочий прокомментировала «Комсомолке» так:

- Мы как депутаты должны были дать оценку этому событию, мы с ним в одном совете. Депутаты отказались это делать. Председатель сворачивала тему, говорила, что должны разобраться правоохранительные органы. В итоге депутаты промолчали, а тень падает на весь совет депутатский...

Еще одно письмо с 34 подписями чемальцы отправили на программу «Человек и закон» с просьбой выслать в поселок съемочную группу и осветить этот инцидент во всей красе.

Между тем, доследственная проверка продолжается.

- Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, дать юридическую оценку действиям виновного лица и принять процессуальное решение,- отмечают следователи.

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