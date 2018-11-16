2018-11-16T10:22:45+03:00
Общество

Из барнаульского парка «Изумрудный» сбежал арендатор

САПОЖКОВА Александра
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Вырубка деревьев в паркеВырубка деревьев в паркеФото: Олег УКЛАДОВ
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ООО «Лидер» расторгнул договор об аренде барнаульского парка «Изумрудный» и покинул территорию.

- Расторжение произошло 30 октября 2018 года на основании заявления «Лидера» «в связи с отсутствием необходимости в использовании земельного участка», - сообщили «Банкфаксу» в Минимущества региона.

Напомним, арендатор затеял скандальную реновацию с массовыми вырубками деревьев. Многие считали, что парк отдали под точечную жилую застройку. Однако позже стало известно, что арендатор планирует продлить аллею, организовать место для мероприятий с установкой новогодней елки, детский городок, спортплощадки, а также сценическую площадку для концертов.

После июньского урагана куратор реновации парка Анна Ломоносова-Тайшина оправдала вырубку зеленых насаждений тем, что с части деревьев попадали ветви. Потом случилось затишье в реновации. Руководитель компании Владимир Фишер объяснил это обилием жалоб, которые мешали работать.

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Деревья в барнаульском парке "Изумрудный" рубят для санитарной очистки зеленой зоны, а также для продолжения центральной аллеи. Об этом заявил арендатор парка Владимир Фишер (подробнее)

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