2019-01-22T08:38:47+03:00
Общество

Впервые в Барнауле состоится российский этап Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

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Впервые в Барнауле состоится российский этап Детского научного конкурса Фонда Андрея МельниченкоВпервые в Барнауле состоится российский этап Детского научного конкурса Фонда Андрея МельниченкоФото: предоставлено пресс-службой
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С 25 по 27 января 2019 года в Барнауле впервые пройдет российский этап Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В формате стендовых докладов юные исследователи и изобретатели из различных регионов России будут представлять и публично защищать свои проекты в сфере естественных наук.

Конкурс проводится в несколько этапов. В конце 2018 года на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко состоялись отборочные туры ДНК. В них приняли участие сотни школьников 5-11 классов, углубленно изучающих цикл естественнонаучных дисциплин. Финал в Барнауле объединит около 50-ти лучших исследовательских и инженерных проектов воспитанников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, которые работают на территории Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей.

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественнонаучной исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. В число основных задач ДНК входит мониторинг и оценка уровня теоретической и практической подготовленности учащихся в области решения инновационных задач в области техники, стимулирование творческой деятельности молодых людей, интересующихся тематикой инженерно-технического творчества, популяризация изобретательской деятельности и методических инструментов ее поддержки среди молодежи, распространение практического опыта применения методических инструментов при работе с проблемными ситуациями, содействие созданию инновационной среды, объединяющей постановщиков и решателей задач, создание инновационной площадки для общения и обсуждения новых идей и решений, подготовка молодежи к профессиональной деятельности в области создания новой конкурентоспособной продукции.

Партнерами Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко выступают Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, компании Еврохим, СУЭК и СГК.

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