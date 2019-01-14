СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-14T08:45:22+03:00

В алтайских колониях выберут лучшие ледяную фигуру и снежный городок Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Конкурсы на «Лучший снежный городок» и «Лучшую снежную (ледяную) фигуру» среди заключенных проводят в алтайских колониях.

Традиционно в них участвует несколько десятков человек. Как правило, городки и фигуры размещаются на территории жилой зоны исправительного учреждения.

- Территории украшают Дед Мороз и Снегурочка, другие сказочные персонажи, а также снежные фигуры символа 2019 года - свиньи, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

Конкурсы проводятся в два этапа. На первом лучшие работы выбирает руководство следственных изоляторов и колоний.

- При этом обращают внимание на целостность композиции, эстетический вид, соблюдение новогодней тематики, - говорят в ведомстве.

На втором этапе отобранные ранее работы оценивает уже комиссия аппарата управления УФСИН. Призеры и победители получат грамоты.