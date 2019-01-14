2019-01-14T08:45:22+03:00
Общество

В алтайских колониях выберут лучшие ледяную фигуру и снежный городок

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
В алтайских колониях выберут лучшие ледяную фигуру и снежный городокВ алтайских колониях выберут лучшие ледяную фигуру и снежный городокФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Конкурсы на «Лучший снежный городок» и «Лучшую снежную (ледяную) фигуру» среди заключенных проводят в алтайских колониях.

Традиционно в них участвует несколько десятков человек. Как правило, городки и фигуры размещаются на территории жилой зоны исправительного учреждения.

- Территории украшают Дед Мороз и Снегурочка, другие сказочные персонажи, а также снежные фигуры символа 2019 года - свиньи, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

Конкурсы проводятся в два этапа. На первом лучшие работы выбирает руководство следственных изоляторов и колоний.

- При этом обращают внимание на целостность композиции, эстетический вид, соблюдение новогодней тематики, - говорят в ведомстве.

На втором этапе отобранные ранее работы оценивает уже комиссия аппарата управления УФСИН. Призеры и победители получат грамоты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле могут закрыть ДК «Сибэнергомаш»
Онкология, ожирение и инфаркт: как дефицит меди влияет на человека
Жительница Барнаула заказала шубу, а получила продукты
Детская больница: выдранные розетки, трещины, грязь и темнота
Вандалы повредили площадку для детей в сквере Химиков
Светофоры отключили в центре Барнаула 14 января
В Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади Сахарова
Бийчанка выиграла планшет в программе «Сам себе режиссер»
Хоккеисты «Алтая» сыграют с «Чебоксарами»
До -10 градусов обещают синоптики 14 января в Барнауле
В алтайском селе насмерть сбили пожилую женщину
Более 10 тыс детей посетили новогодние праздники на Алтае
В Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь и копытных
В Барнауле начали продавать билеты на авиарейсы в Сочи и Анапу
«Лансер» и «Жигули» столкнулись в Барнауле
Полицейские задержали подозреваемых в краже телевизора
Внимание! Помогите найти человека
В Барнауле внедорожник едва не слетел с моста
Вандалы разгромили детский игровой комплекс в Барнауле