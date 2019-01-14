2019-01-14T08:36:11+03:00
Наука

Онкология, ожирение и инфаркт: как дефицит меди влияет на человека

Поделиться:
Изменить размер текста:

Суточная норма макроэлемента колеблется в зависимости от некоторых обстоятельств от 0,7 до 5 мг. Например, взрослым потребуется 1-2 мг, а детям от 1 до 3 мг.

Нехватка меди способна вызвать серьезные нарушения в работе всего организма, а также некоторые болезни. Ученые связывают дефицит металла с развитием таких заболеваний 20 века: онкологией, болезнями сердца, ожирением, сахарным диабетом и инфарктом миокарда.

Недостаток меди приводит к дефициту фермента меланина, что вызывает раковое заболевание кожи – меланому и увеличивает риски развития этой болезни на других органах. Кстати, ранняя седина также может быть вызвана этой причиной, т. к. происходит депигментация волосяного покрова.

Продукты питания, в которых содержится медь, достаточно разнообразны и доступны. Из животных продуктов обязательно следует отметить баранину, телятину и, на всякий случай, верблюжатину. Также не забываем про морепродукты, они являются богатым кладезем элемента.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание меди на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В алтайских колониях выберут лучшие ледяную фигуру и снежный городок
В Барнауле могут закрыть ДК «Сибэнергомаш»
Жительница Барнаула заказала шубу, а получила продукты
Детская больница: выдранные розетки, трещины, грязь и темнота
Вандалы повредили площадку для детей в сквере Химиков
Светофоры отключили в центре Барнаула 14 января
В Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади Сахарова
Бийчанка выиграла планшет в программе «Сам себе режиссер»
Хоккеисты «Алтая» сыграют с «Чебоксарами»
До -10 градусов обещают синоптики 14 января в Барнауле
В алтайском селе насмерть сбили пожилую женщину
Более 10 тыс детей посетили новогодние праздники на Алтае
В Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь и копытных
В Барнауле начали продавать билеты на авиарейсы в Сочи и Анапу
«Лансер» и «Жигули» столкнулись в Барнауле
Полицейские задержали подозреваемых в краже телевизора
Внимание! Помогите найти человека
В Барнауле внедорожник едва не слетел с моста
Вандалы разгромили детский игровой комплекс в Барнауле