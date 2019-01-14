Онкология, ожирение и инфаркт: как дефицит меди влияет на человека

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-14T08:36:11+03:00

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Суточная норма макроэлемента колеблется в зависимости от некоторых обстоятельств от 0,7 до 5 мг. Например, взрослым потребуется 1-2 мг, а детям от 1 до 3 мг.

Нехватка меди способна вызвать серьезные нарушения в работе всего организма, а также некоторые болезни. Ученые связывают дефицит металла с развитием таких заболеваний 20 века: онкологией, болезнями сердца, ожирением, сахарным диабетом и инфарктом миокарда.

Недостаток меди приводит к дефициту фермента меланина, что вызывает раковое заболевание кожи – меланому и увеличивает риски развития этой болезни на других органах. Кстати, ранняя седина также может быть вызвана этой причиной, т. к. происходит депигментация волосяного покрова.

Продукты питания, в которых содержится медь, достаточно разнообразны и доступны. Из животных продуктов обязательно следует отметить баранину, телятину и, на всякий случай, верблюжатину. Также не забываем про морепродукты, они являются богатым кладезем элемента.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание меди на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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