2019-01-10T06:45:40+03:00
Наука

Почему нельзя хранить консервы в открытом виде

Консервные банки являются источником высоких доз олова
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Олово – неактивный в химическом отношении элемент, поэтому особой пользы и вреда он не принесет. Единственное замеченное взаимодействие – с медью и цинком. Они взаимно нейтрализуют действие друг друга.

Суточная норма макроэлемента находится в пределах от 2 до 10 мг в зависимости от возраста и пола. И хотя за день в организм поступает около 50 мг только с едой (а токсичной считают дозировку в 20 мг), отравления не произойдет. Все объясняется тем, что наш желудочно-кишечный тракт способен усвоить лишь 3-5% от поступающего количества. Остальной металл просто выводится естественным путем с мочой.

Переизбыток макроэлемента, в основном, рискуют получить сотрудники предприятий, на которых используются соли олова: производство пластмасс, пестицидов, линолеума и др. За счет регулярного поглощения паров и пыли развиваются заболевания легких. Также, в группе риска находятся люди, проживающие в опасной близости от автострад (в переделах полукилометра) – они получают высокую дозу из выхлопных газов. Олово, попавшее в организм, в больших количествах снижает содержание магния, который способен защитить клетки от новообразований.

Есть еще один источник высоких доз элемента – консервные банки. При длительном хранении они подвергаются коррозии, особенно если содержимое богато нитратами. Поэтому открыв такую банку, рекомендуется сразу переложить продукты в стеклянную или керамическую посуду. Хранить консервы в открытом виде в консервной банке категорически запрещается.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят исследования на содержание олова в пищевых продуктах, кормах, почве, воде и др. на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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