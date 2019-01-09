Барнаулец украл вещи из торгового центра

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:27:57+03:00

Его задержали через пару часов

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Полицейские Барнаула задержали мужчину, которого подозревают в краже вещей из торгового центра.

По предварительной информации, кражу 40-летний житель Барнаула совершил накануне днем. Он зашел в торговый центр как покупатель, однако под видом того, что рассматривает одежду, он похитил брюки и рубашку. Общая стоимость ущерба составила около полутора тысяч рублей.

- Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали быстро. Похищенные им вещи удалось изъять и вернуть обратно в магазин.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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