Барнаулец украл вещи из торгового центра
Полицейские Барнаула задержали мужчину, которого подозревают в краже вещей из торгового центра.
По предварительной информации, кражу 40-летний житель Барнаула совершил накануне днем. Он зашел в торговый центр как покупатель, однако под видом того, что рассматривает одежду, он похитил брюки и рубашку. Общая стоимость ущерба составила около полутора тысяч рублей.
- Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Подозреваемого задержали быстро. Похищенные им вещи удалось изъять и вернуть обратно в магазин.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
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