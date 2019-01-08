Бывший зэк обчистил обчистил квартиру барнаульцев на 50 долларов

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:23:58+03:00

Мужчина забрался в дом и похитил около 25 000 рублей и 50 долларов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Барнауле полицейские задержали ранее судимого жителя города, подозреваемого в краже. По предварительным данным, мужчина забрался в дом и похитил около 25 000 рублей и 50 долларов.

- В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от потерпевших, которые сообщили, что неизвестные лица путем взлома окна проникли в дом и похитили деньги, - рассказывают в ГУ МВД Алтайского края.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Однако похищенные деньги он уже успел спустить. Как пояснил – «на собственные нужды».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).