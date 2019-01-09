2019-01-09T07:50:58+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у жительницы Барнаула около 60 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Мошенники похитили у жительницы Барнаула около 60 тысяч рублейМошенники похитили у жительницы Барнаула около 60 тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула потеряла почти 60 тысяч рублей, после того, как на ее мобильный телефон позвонили мошенники. Злоумышленники представились сотрудниками банка, и сказали, что счета женщины пытались взломать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мошенники сказали женщине, что для восстановления безопасности счета ей необходимо выполнить ряд операций. Следуя указаниям, потерпевшая сообщила злоумышленникам номера карт, а также коды доступа в личный кабинет. После этого со счетов жительницы Барнаула списалось около 60 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гостям и жителям Барнаула с просьбой быть бдительными и не сообщать персональные данные банковских карт неизвестным лицам.

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