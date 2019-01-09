Онемение и дрожь в конечностях: Как недостаток фосфора влияет на человека

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Обойтись без фосфора не получится, так как он принимает участие во всех обменных процессах. В нашем организме его содержится до 900 грамм, и основная масса сосредоточена в костях и зубах.

Важно лишь понимать, что необходимо употреблять те продукты питания, в которых сочетается комплекс фосфора и кальция, причем в правильных пропорциях. Уже многократно проверено, что самое оптимальное сочетание этих элементов находится в таких источниках: сыр, морепродукты и лесные орехи (фундук), а также достаточно приемлемыми в этом отношении считаются свекла, морковь и капуста, чеснок, желток куриных яиц.

Необходимо также понимать, что наш организм не усваивает весь фосфор, содержащийся в продуктах питания. Так, из молока мы получаем самое большое его количество – 90%, из морепродуктов приблизительно 60-70%, а из овощей и фруктов всего лишь 20%.

Признаками недостаточности являются недомогание, слабость, физическое и умственное истощение, апатичность и депрессивное состояние. Также может возникать остеопороз костных тканей, проблемы с дыханием, онемение и дрожь в конечностях.

Сильная недостаточность фосфора также опасна, как и его переизбыток. Она вызывает слабость в мышцах, затем развитие ступора, комы и может привести к смертельному исходу.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание фосфора методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.