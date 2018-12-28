2018-12-28T11:51:05+03:00
Происшествия

10-классника осудили за сбыт наркотиков

Ближайшие три года он проведет в воспитательной колонии
Анна СЕМИНА
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Парень успел сделать девять закладокПарень успел сделать девять закладокФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле десятиклассник попался на сбыте наркотиков. Суд признал его виновным.

16-летний парень в интернете познакомился с человеком, который предложил ему делать «закладки» с наркотиками. Школьник согласился, однако его «трудовая деятельность» продлилась недолго.

- На момент задержания, он успел распространить по Барнаулу девять пакетиков с наркотиками. Их изъяли. Помимо того, во время досмотра, в рюкзаке у парня и в носке нашли еще 12 доз. Также правоохранительные органы изучили его телефон, где была переписка, касающаяся продажи наркотиков, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Парню грозило до 20 лет тюрьмы. Он сам во всем сознался. Но, несмотря на юный возраст, избежать уголовного наказания не удалось. Ближайшие три года он проведет в воспитательной колонии.

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