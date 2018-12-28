В Рубцовске два парня прятали «скорость» около лыжной трассы

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-28T11:42:12+03:00

Один задержанный из Барнаула, другой – из Бийска. Им обоим по 19 лет. Фото: Дарья САВЕНКО

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Полицейские Рубцовска задержали молодых людей, которые подозреваются в распространении наркотика под названием «скорость».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, через мобильное приложение они получали заказ от потенциальных покупателей наркотических средств и по указанным в сообщении координатам местности прятали запрещенное вещество в условном тайнике. Когда парни в очередной раз прятали «скорость», их увидели бдительные граждане и сообщили в правоохранительные органы. Оба парня были задержаны с поличным при совершении очередной закладки. Полицейские изъяли свертки с высокотоксичным наркотическим веществом, вес каждого составляет около семи граммов.

Как оказалось, один задержанный из Барнаула, другой – из Бийска. Им обоим по 19 лет. Сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».