Случайный водитель спас замерзающих на алтайской трассе монголов

Автобус с гражданами Монголии в среду, 26 декабря, сломался на трассе А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан». От неминуемой гибели людей спасли неравнодушные жители Рубцовска.

Автобус с 15 взрослыми и четырьмя детьми, один из которых грудничок, ехал из Казахстана в Монголию транзитом через Россию. На трассе мотор внезапно заглох. А между тем температура опустилась до отметки -30 градусов. В таких условиях они могли просто погибнуть.

- Растерявшиеся иностранцы не сразу сообразили, что надо делать. Но потом начали пытаться остановить автомобили , чтобы попросить помощи, - сообщает издание «Местное время».

На тот момент уже стемнело, но один из водителей все же остановился. Сложность была в том, что никто из монголов не мог объяснить, что с ними произошло, так как не знал русского языка. Буквально на пальцах они пояснили, что автобус сломался и им требуется помощь.

К счастью, помощь вскоре подоспела. Автобус отбуксировали на ремонт, а его пассажиров доставили на автовокзал. К тому времени туда прибыл мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман и начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Сергиевский. Их поставили в известность о произошедшем инциденте. Градоначальник распорядился, чтобы иностранных граждан разместили в местной гостинице и накормили.

- Горячее питание предоставил «Комбинат школьного питания», а также путешественникам выдали паек: молоко, хлеб, консервы, колбасу, масло, печенье, конфеты и воду, - рассказывает источник информации.

Вся операция по спасению прошла так быстро, что никто из гостей не успел обморозиться. Никто из взрослых и детей не заболел. Все они чувствуют себя нормально.

У сотрудников миграционной службы к гражданам Монголии тоже претензий не было. Сегодня они продолжили свой неблизкий путь на родину.