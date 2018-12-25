Пассажирская «Газель» залетела во двор частного дома

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-25T08:50:41+03:00

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В городе Рубцовске Алтайского края произошла авария с участием пассажирской «Газели». Микроавтобус влетел во двор частного дома.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы. В группе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте» указано, что все случилось на улице Комсомольской, 421, «не доезжая «коня» на Сельмашской». Очевидцы рассказали, что «Газель» снесла забор и буквально «залетела» во двор частного жилого дома.

В ГИБДД подтверждают информацию. По предварительным данным, авария произошла около семи часов вечера. В результате ДТП никто, кроме деревянного забора, не пострадал.

Скорее всего, водителя просто выкинуло из колеи, и он не справился с управлением. Эта версия наиболее похожа на правду, так как на фотографиях с места аварии ее отчетливо видно.

Кстати, в начале декабря в Бийске также «Газель», но в том случае грузовая, едва не въехала в дом. Как позже установили полицейские, один из водителей не уступил дорогу другому и в итоге вылетел на тротуар и затормозил только на крыльце частного строения.