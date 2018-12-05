2018-12-05T12:08:38+03:00
Происшествия

«Газель» в «Газель»: в Бийске столкнулись два грузовика

Один из них едва не въехал в дом
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/avarcomdtpФото: со страницы vk.com/avarcomdtpФото: Анна СЕМИНА
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В городе Бийске Алтайского края произошла авария с участием двух грузовых автомобилей «Газель».

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 4 декабря. Снимки с места происшествия были опубликованы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» в социальной сети «Вконтакте». Судя по ним, одна грузовая «Газель» врезалась во вторую, а уже та по инерции вылетела на тротуар к частному жилому дому, сбила перила и «запрыгнула» на крыльцо.

Само строение, судя по снимкам, не пострадало, чего не скажешь про грузовик. У него разбит бампер. Что касается второго участника ДТП, то у него отломано зеркало и есть небольшие повреждения на кабине.

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Сибирской. По предварительной информации один из водителей при перестроении не уступил дорогу другому, причем оба двигались в попутном направлении. Из людей никто не пострадал.

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