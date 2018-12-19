19 Дек. 09:55 2018-12-19T09:55:20+03:00

Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию Фото: Дарья САВЕНКО

Изменить размер текста: A A

Жительницу Змеиногорска признали виновной в убийстве своего сожителя – более чем на семь лет она отправится в тюрьму.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 31 августа женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила своего 35-летнего сожителя ножом. Мужчина якобы оскорбил ее. От полученных ран он скончался на месте происшествия.

О случившемся 39-летняя женщина сама сообщила в правоохранительные органы, рассказав об обстоятельствах преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Читайте также

В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты

Следственный комитет по Алтайскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту бездействия должностных лиц лицея №101 города Барнаула (подробнее).