2018-12-19T09:55:20+03:00
Происшествия

Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию

Дарья САВЕНКО
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Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полициюЖительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полициюФото: Дарья САВЕНКО
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Жительницу Змеиногорска признали виновной в убийстве своего сожителя – более чем на семь лет она отправится в тюрьму.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 31 августа женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила своего 35-летнего сожителя ножом. Мужчина якобы оскорбил ее. От полученных ран он скончался на месте происшествия.

О случившемся 39-летняя женщина сама сообщила в правоохранительные органы, рассказав об обстоятельствах преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

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