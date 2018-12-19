2018-12-19T07:38:32+03:00
Происшествия

В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты

Анна АДАМАЙТЕС
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Лицей 101. Фото: телеканал "Наши новости"Лицей 101. Фото: телеканал "Наши новости"
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Следственный комитет по Алтайскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту бездействия должностных лиц лицея №101 города Барнаула (ч. 1 ст. 293 УК РФ « халатность»). Кроме нашумевшей ситуации с буллингом учащегося лицея, здесь проверяют ситуацию трехлетней давности.

Напомним, осенью этого года мама 14-летнего мальчика, учащегося лицея, выложила гневный пост в интернете о том, что ее ребенка системно травят местные подростки. При этом руководство и учителя лицея никак на это не реагируют. Позже всплыл другой случай – трехлетней давности. Якобы в этом же лицее 11-летнему школьнику сломали ногу во время драки на территории учебного заведения. И вновь реакции со стороны педсостава не последовало.

- Следствием изучается аудиозапись разговора с завучем лицея, сделанная законным представителем ребенка после произошедшего события, сообщили в пресс-службе следственного комитета края.

Напомним, ранее глава Барнаула Сергей Дугин взял конфликтную ситуацию в лицее №101 на контроль. В лицее работает комиссия комитета по образованию, в составе которой - уполномоченный по правам ребенка при губернаторе ОльгаКазанцева, специалисты комитета по образованию города, психологи, инспектор по делам несовершеннолетних.

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