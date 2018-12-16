В Алтайском крае увеличилась зарплата

16 Дек. 06:02 2018-12-16T06:03:33+03:00

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Средняя зарплата в Алтайском крае за январь-октябрь 2018 года составила 24 843 рубля. По данным Алтайкрайстата, выросла она на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом к сентябрю показатель упал на 0,1%.

Больше всех зарабатывают железнодорожники, занятые грузовыми перевозками, 49 976 рублей, а меньше остальных - работники гостиничного дела с зарплатой в 15 176 рублей.

Зарплаты в других сферах:

- образование – 20 686 рублей;

- здравоохранение – 25 881 рубль;

- финансы и страхование – 41 977 рублей;

- добыча полезных ископаемых – 37 346 рублей;

- производство одежды - 17 904 рубля;

- строительство - 20 276 рублей.

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