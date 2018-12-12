В Барнауле определили финалистов Детского научного конкурса

СЕГОДНЯ 06:24 2018-12-12T06:24:55+03:00

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9 декабря Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» состоялся отборочный этап Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие 18 барнаульских школьников, которые углубленно изучают естественнонаучные дисциплины.

Работы были разделены по 2 секциям: «Инженерия, комплексные исследования, программирование» и «Математика, физика, химия». В состав судейства вошли ректор АлтГТУ Андрей Марков, директор центра профориентации АлтГТУ Виктор Мусько, руководитель центра компетенций «Программные решения для бизнеса» (Конкурс WorldSkills) Ольга Козел и другие отраслевые эксперты, возглавил директор центра «Наследники Ползунова» Игорь Чинкин.

Бесспорными лидерами в инженерно-технической секции оказались проекты Михаила Лисового «Самодельный термоэлектрогенератор на основе элемента Пельтье» в младшей возрастной группе и Егора Беушева «Создание механического дрона-змеи» в старшей возрастной группе. В число финалистов ДНК вошел также проект «Дроны-сборщики урожая, адаптированные к работе в труднодоступной местности» Дарьи Вольвач и Марка Каширского.

Однако не менее интересными были работы других начинающих инженеров и, возможно, будущих покорителей далеких планет. Например, Марк Герман представил проект «Орбитальная заправочная станция для межпланетных миссий».

В секции исследовательских проектов фундаментальных наук тон задавали проекты по химии, которые и стали лидерами в своих номинациях. В их числе работы «Изучение ростостимулирующих свойств продуктов, полученных в результате баротермической переработки отходов растительного происхождения» Данила Баева и Полины Поповой (старшая возрастная группа) и «Исследование свойств трансмиссионного масла» Кирилла Кривобокова (младшая возрастная группа). Достойную конкуренцию им составили проекты «Синтез водорастворимых материалов на основе альгината натрия» Константина Приходько и «Определение коэффициента трения прочных нитей методом «Подвешенной нити» Дмитрия Наумана.

По словам директора Центра «Наследники Ползунова» Игоря Чинкина, все работы были представлены достойно, но конкурс предполагает, помимо победы, ещё и приобретение необходимого опыта всеми его участниками, а также зрителями. Отличным результатом мероприятия стало желание присутствовавших в зале перейти в разряд конкурсантов и руководителей проектов.

Теперь победителей отборочного этапа ДНК Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле ждет финал, который состоится в январе 2019 года. Именно тогда станут известны имена тех , кто сможет представить край на крупных российских и международных турнирах.

Наша справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. В 2017-2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Фондом создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: http://aimfond.ru.