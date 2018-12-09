9 Дек. 11:42 2018-12-09T16:41:22+03:00

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В Сибирской генерирующей компании рассказали о сложностях, которые возникли во время устранения аварии на ул. Водопроводная, 142 в микрорайоне ВРЗ.

Напомним, порыв трубы случился в ночь на 8 декабря. Энергетикам пришлось проводить длительную подготовку перед заменой трубопроводов. Работать пришлось практически вслепую из-за обильного парения, с которым не могли справиться даже при помощи вентиляторов. Помимо этого ремонт осложняли глубокое залегание трубопровода и качество грунта.

- Грунт представлял смесь бетона, строительного мусора и земли. Его убирали вокруг трубы с помощью отбойных молотков, - пояснили в горадминистрации.

В итоге заменили 16 метров трубопровода и затем заполнили теплосеть.

Жильцы неотапливаемых квартир могут воспользоваться пунктами временного пребывания, также администрация Октябрьского района по заявкам обеспечивает людей обогревателями.

По всем вопросам необходимо обращаться в свои управляющие компании, районную администрацию (тел. 247- 498) или в единую диспетчерскую службу (тел. 299-188).

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