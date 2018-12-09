Барнаульцы в 20-градусный мороз вторые сутки сидят без отопления

Жители барнаульского микрорайона ВРЗ мерзнут вторые сутки. Их дома из-за порыва теплотрассы в 20-градусный мороз остались без тепла и горячей воды.

Коммунальная авария произошла на ул. Водопроводная, 142, в ночь на субботу, 8 декабря. Под отключение попало 55 многоквартирных жилых домов, частный сектор, два детсада и две школы, три медучреждения и четыре административных здания.

Беспокойства жильцам добавляла неизвестность. Как пишет "Барнаул ФМ", в субботу ни один городской чиновник не вышел к людям и не сделал никаких заявлений. А мэр Сергей Дугин находится в Москве на съезде партии "Единой России". На сайте горадминистрации появилась только дежурная отписка, что, мол, аварию планируют устранить к 20-00 часам 8 декабря. Но, увы, планы сорвались.

Только утром 9 декабря власти официально отчитались о ходе работ. На сайте мэрии сообщается, что сегодня в 7 часов в администрации Октябрьского района прошло заседание комиссии по ЧС, которую возглавил первый зам. главы города Вячеслав Франк.

На заседании глава Октябрьского района Вячеслав Новиков сообщил, что сегодня в 4-30 завершены сварочные работы и идет заполнение системы. На месте аварии работают руководители и специалисты администрации города, аварийная бригада «БТСК», оперативная группа управления ГОЧС. Специалисты комитета ЖКХ и управляющих компаний ведут подомовой обход, мониторят температуру.

- Проведены все организационные мероприятий, мы четко понимаем, как будем запускать каждый дом и готовы к любому развитию событий, - сообщил Вячеслав Новиков.

Подачу тепла в дома планируют начать в ближайшее время. Точное не называется.

- Из-за длительности ликвидации аварии запуск тепла в дома будет непростой, и может занять больше времени. Люди должны знать, куда обращаться, если им понадобится переезд в подготовленные пункты временного пребывания. Необходимо продолжать подомовой обход и мониторинг температуры, - подчеркнул Сергей Дугин (по всей видимости, он контролирует ситуацию из Москвы).

Глава города также заявил, что необходимо сосредоточить все силы и средства, чтобы как можно раньше подать тепло. И к этому должны подключиться все службы города.

Напомним, ранее в Змеиногорске из-за срыва отопительного сезона завели уголовное дело.

Телефоны

По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу 299-188 или в администрацию Октябрьского района по тел. 247- 498.