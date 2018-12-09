9 Дек. 07:11 2018-12-09T16:23:00+03:00

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14 многоквартирных, 110 частных домов и два детских сада подключили утром 9 декабря к отоплению в барнаульском микрорайоне ВРЗ после аварии на теплосетях.

К 12 часам трубы стали теплыми в 31 многоквартирном доме, 210 частных жилых домах, добавились две школы, общежитие и колледж.

К 15 часам к теплоснабжению в целом подключены 48 многоквартиных домов, 240 частных, добавились три медицинских учреждения.

По состоянию на 19.00 тепло запущено в 52 многоквартирных дома, в 238 частных и во все социальные объекты: в двух детсадах, двух школах, колледже с общежитием, трех поликлиниках и ДК «Октябрьский». Температура в помещениях нормализуется и достигает санитарных норм.

- На контроле остаются три многоквартирных дома и семь частных. Так, в доме по ул. Водопроводная, 74 идет ремонт теплотрассы протяженностью около 100 метров, а в многоквартирных домах по ул. Водопроводной, 97, 109 идут сварочные работы на системе теплоснабжения.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 8 декабря. На улице Водопроводная, 142, случился прорыв теплотрассы. Под отключение попали частный сектор, 55 многоквартирных жилых домов, две школы и два детсада, четыре административных здания и три медучреждения. Барнаульцы более суток оставались без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз.

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