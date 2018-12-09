СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-09T08:37:11+03:00

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14 многоквартирных, 110 частных домов и два детских сада подключили утром 9 декабря к отоплению в барнаульском микрорайоне ВРЗ.

К 12 часам трубы стали теплыми в 31 многоквартирном доме, 210 частных жилых домах, двух детских садах, двух школах, в общежитии и колледже.

Как сообщили в администрации города, в работах по подключению заняты восемь бригад. Работы идут в штатном режиме. Тепло и горячее водоснабжение начало поступать в жилые дома в 9 часов.

- Также сейчас сотрудники управляющих компаний ведут подомовой обход, усилен контроль температуры в помещениях. В случае сложностей при подключении тепла помощь управляющим компаниям готовы оказать управление ГОЧС города и районные администрации, - отметили в мэрии.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 8 декабря. На улице Водопроводная, 142, случился прорыв теплотрассы. Под отключение попали частный сектор, 55 многоквартирных жилых домов, две школы и два детсада, четыре административных здания и три медучреждения. Барнаульцы более суток оставались без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз.

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